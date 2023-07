OM : des insultes d'un joueur marseillais envers Tugor éclatent au grand jour

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Prêté sans option d'achat la saison dernière à l'Olympique de Marseille par Arsenal, Nuno Tavares a alterné le bon et surtout le moins bon lors de son aventure olympienne. C'est donc logiquement que les dirigeants marseillais n'ont pas cherchés à le recruter définitivement.

Tavares aurait insulté Tudor à maintes reprises

En plus de n'avoir pas été irréprochable sur le terrain, le latéral gauche portugais aurait également eu une attitude honteuse en dehors des terrains. Et pour cause, d'après le journal L'Équipe, Nuno Tavares aurait insulté régulièrement Igor Tudor, qui était l'entraîneur de l'OM la saison dernière, aux entraînements. On a aussi souvent vu l'ancien joueur de Benfica être nonchalant durant les entraînements ou pendant les échauffements de matchs.

OM, PSG - Mercato : un ex-Marseillais à Paris, la rumeur est déjà démontée https://t.co/kpFjlRsKIg — But! Football Club (@club_but) July 21, 2023

Podcast Men's Up Life