OM : des Marseillais insipides logiquement battus par le Stade Brestois (1-0)

Le rendez-vous était attendu. Entre deux équipes aux destins contraires avec un Stade Brestois, pas vraiment espéré si haut cette saison, et qui n'en finit plus de surprendre. Et un OM décevant semaine après semaine avec son entraîneur, Gennaro Gattuso, incapable de modifier le cours des choses.

Résultat, du moins quarante-cinq minutes durant, un duel âpre, musclé et quelques occasions franches du côté brestois. Ruben Blanco, titularisé en dernière minute pour cause de blessure de Pau Lopez, permettait à ses partenaires de ne pas regagner le vestiaire avec un ou deux buts de retard. Dès la 5e minute, il détournait, au prix d'une somptueuse claquette, une tête de Mounié. Avant la pause (42e), il s'imposait cette fois face à Pereira Lage dans un duel. Et lorsque le gardien marseillais ne contrôlait pas le ballon dans sa surface, à la 31e minute, Chardonnet ne cadrait pas sa reprise du pied gauche.

Un OM invisible

Inoffensifs devant, pas un tir cadré en première période..., mais plutôt costauds derrière, les Marseillais revenaient du vestiaire avec les mêmes intentions. Et faisaient le dos rond jusqu'à la 60e minute, moment choisi par l'attaquant brestois, Mounié, pour se voir logiquement expulser par l'arbitre pour un coup de coude adressé à Balerdi. En supériorité numérique, les hommes de Gattuso demeuraient incapables de passer la vitesse supérieure et ne se créaient (toujours) pas la moindre occasion. C'est au contraire le Stade Brestois qui, à la 69e minute, se procurait une nouvelle situation dangereuse avec la volée trop écrasée de Pereira Lage. Pierre-Emerick Aubameyang, entré en jeu à la 60e minute, cadrait la première frappe de l'OM à la 87e minute.

Et puisque cet OM là est incapable de vaincre et de convaincre, le club phocéen allait même se faire punir à la 88e minute. Le milieu de terrain Pierre Lees-Melou récupérait un ballon perdu (Garcia), slalomait dans la défense marseillaise et croisait du pied droit pour battre Blanco entre les jambes (1-0, 89e). Avec ce succès, Brest occupe désormais la seconde plus du classement de L1 derrière le PSG. Une belle histoire que ne risquent pas de connaître les Phocéens cette saison.

