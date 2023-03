OM : de sales nouvelles de Gerson

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

De retour à Flamengo après avoir forcé son départ de l’OM, Gerson n’a pas réalisé le retour espérait dans le club brésilien pour le moment. Après la défaite en Supercoupe du Brésil contre Palmeiras (4-3), l’international auriverde a eu une grosse responsabilité lors de l’élimination des siens en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs contre Al-Hilal (3-2). L’ancien marseillais avaient été exclus alors que le club brésilien maîtrisait son match.

Hier, Flamengo n’a pas réussi à venir à bout du club équatorien d’Independiente del Valle en finale de la Recopa Sudamericana, double confrontation opposant les vainqueurs de la Copa Libertadores et de la Copa Sudamericana. Depuis le retour de Gerson dans son ancien club, Flamengo a donc perdu trois finales. Si les supporteurs de « Time do povo », étaient très heureux à l’idée de retrouver leur milieu de terrain, certains commencent à s’impatienter et s’interrogent sur la forme physique de l’ancien de l’OM.

Un bon coup de Longoria ?

En revendant 15 millions d’euros Gerson, Pablo Longoria s’est peut-être enlevé une belle épine du pied. Malgré sa bonne saison sous les ordres de Jorge Sampaoli, sa relation avec Igor Tudor avait totalement dégradé l’envie du joueur de jouer avec l’OM. En cédant rapidement le Brésilien, l’OM a peut-être évité de perdre quelques millions supplémentaires sur un joueur qui doit désormais lutter pour retrouver sa forme des précédentes saisons…