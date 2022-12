OM - Mercato : Gerson veut forcer son retour à Flamengo

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

A force de silence, Gerson a laissé place à l'interprétation. Au Brésil, les journalistes locaux ont d'abord pensé que le milieu ne retournerait jamais à Marseille après que l'OM l'ait autorisé à rentrer à Rio pour négocier avec Flamengo. Et puis, les discussions n'ayant pas abouti, ils ont cru qu'il rentrerait en Provence sans faire de problème, histoire de ne pas froisser sa direction. Raté. Attendu hier mercredi à la Commanderie pour la reprise de l'entraînement, Gerson a brillé par son absence. Il sera sanctionné financièrement, a fait savoir la Provence, mais là n'est pas le plus problématique.

Le plus ennuyeux, c'est ce que le journaliste Julio Miguel Neto, spécialiste du Flamengo, a expliqué via Twitter : Gerson n'a jamais eu l'intention de revenir à Marseille. Il sait que le club ne veut plus de lui et tout ce qu'il souhaite, c'est rejouer pour le club le plus populaire du Brésil. Il est prêt pour cela à aller jusqu'au bras de fer avec sa direction. Qui, ainsi mise sous pression par un joueur qui pourrait également refuser de retrouver Jorge Sampaoli à Séville, serait bien obligée de discuter avec le Flamengo pour trouver un terrain d'entente...