OM - Mercato : des recrues en provenance de l'OL en approche ?

Depuis plusieurs semaines, les arrivées en provenance de l'Olympique de Marseille se succèdent à l'Olympique Lyonnais. Après Mathieu Louis-Jean, Matthieu Seckinger, Benjamin Charier et Thomas Maurin, c'est David Friio, dont le départ a été officialisé ce jeudi par le club phocéen, qui pourrait rejoindre le club rhodanien pour devenir le nouveau directeur sportif des Gones.

Un ou deux joueurs de l'OL bientôt à l'OM ?

Et d'après les informations du compte Twitter La Tribune Olympienne, les mouvements entre les deux Olympiques pourraient ne pas être fini. Et pour cause, alors que l'OL récupère des anciens membres de la direction olympienne, l'OM pourrait, lui, bientôt recruter un ou deux joueurs lyonnais. Le suiveur de l'OM ne donne toutefois pas de noms. Affaire à suivre...

