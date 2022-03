OM : des sanctions réclamées après la victoire sur l'OGC Nice

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Il n'y a pas que les Niçois qui ont trouvé l'arbitrage du match au Vélodrome dimanche lamentable. Pour beaucoup d'observateurs, le pénalty non sifflé sur Andy Delort en deuxième période après un accrochage avec William Saliba a constitué un tournant. Sur le plateau de La Chaîne L'Equipe, Didier Roustan a milité pour que les arbitres derrière la VAR soient carrément suspendus !

« La VAR, c’est un désastre. L’arbitre peut le voir au dernier moment, et ne pas être certain, on peut lui pardonner. Les gens qui sont à la VAR lors de cet OM-Nice en revanche, ils doivent prendre cinq matchs de suspension. On doit savoir qui ils sont, ils doivent venir s’expliquer et prendre une suspension. C’est insupportable ! Après le penalty, il faut le marquer, le match change et Marseille peut encore gagner, mais c’est d’une injustice terrible. Delort change sa trajectoire et alors ? Il fait ce qu’il veut. Delort ne voit pas arriver Saliba qui vient dans son dos. Il n’y a pas d’explication, il y a un gros problème. Ces gens-là ne s’expriment jamais, c’est un scandale. Ce n’est pas possible de voir ça. »

OM - Nice : Un scandale pour Roustan qui veut 5 matchs de suspension pour les arbitres VAR ! - https://t.co/cTCP2RddCk pic.twitter.com/YfilwnYV8I — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 22, 2022

