OM : des tensions déjà à venir entre Marcelino et ses joueurs ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pour remplacer Igor Tudor sur leur banc, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont décidé de miser sur Marcelino, qui devrait arriver en fin de semaine sur les bords de la Canebière.

"Il peut y avoir des conflits"

Annoncé comme quelqu'un de très strict et rigoureux, le coach espagnol pourrait rapidement provoquer des tensions au sein du vestiaire, selon les dires du milieu de terrain espagnol, Tomas Pina, que Marcelino a eu sous ses ordres à Villarreal. "Ça peut engendrer des tensions parce qu'il y a des amendes, des contrôles surprises. Il faut de grands pros pour supporter sa méthode, il réclame tellement d'engagement... Si un joueur n'est pas prêt à s'engager à 100 %, il ne joue pas. (...) Il est tellement exigeant envers lui-même, et envers toutes les strates du club, jusqu'au cuisinier, qu'il peut y avoir une usure. Je pense que c'est ce qui s'est passé à Villarreal après quatre saisons. Il est proche des joueurs, mais il te dit les choses comme elles sont, il est direct. Certains peuvent se vexer et il peut y avoir des conflits".

🔵⚪️ OM : on sait enfin quand Marcelino arrivera à Marseille #TeamOM https://t.co/aYoTG4NOaR — But_OM (@Butfc_OM) June 26, 2023

Podcast Men's Up Life