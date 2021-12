OM : deux joueurs ont rencontré les supporters pour les jets de projectiles

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Comme chaque premier vendredi du mois, une réunion se tient entre les représentants des groupes de supporters de l'Olympique de Marseille et les dirigeants du club phocéen.

Selon les informations du journal L'Equipe, Dimitri Payet et Steve Mandanda se sont présentés, à la surprise générale, à la réunion de ce mois-ci pour évoquer les jets de projectiles et sensibiliser leurs supporters, en leur rappelant les conséquences humaines et sportives de ces agissements.

Par ailleurs, l'OM va mener, dès samedi avant la réception de Brest, en ouverture de la 17e journée de Ligue 1, une campagne pour rappeler les sanctions qu'encourent le club et les individus fautifs en cas de jets de projectiles sur le terrain.

𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙤𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙚𝙣 pour la réception du Stade Brestois avec le retour de @cengizunder 🤩🇹🇷#OMSB29 pic.twitter.com/Vww5qPHnZQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 3, 2021