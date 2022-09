OM : deux nouveaux choix forts de Tudor dans son onze à Tottenham

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Solution numéro 1 en pointe d’Igor Tudor à l’OM, Alexis Sanchez lui fera défaut ce soir à Tottenham pour cause de suspension (21h). « Évidemment, Alexis va manquer à l’équipe, nous ne sommes pas ravis de son absence, mais nous avons plusieurs solutions », a confié hier le technicien croate en conférence de presse.

Selon L’Équipe, le plan B mène à Luis Suarez, titulaire pour la première fois à Auxerre, samedi, et qui devrait enchaîner à Londres. Derrière lui, Mattéo Guendouzi et Gerson sont pressentis pour animer le secteur offensif de l’OM, aux côtés des pistons Nuno Tavares et Jonathan Clauss.

Cengiz Ünder et surtout Dimitri Payet devraient débuter sur le banc. RMC Sport confirme cette absence. Le facteur physique entre clairement en compte pour le Réunionnais, touché au mollet la semaine dernière et préservé dans l’Yonne. En charnière, pour épauler Éric Bailly et Chancel Mbemba, Sead Kolasinac semble favori pour occuper le côté gauche du trident.