OM : deux recrues au coeur d'un scandale en Espagne !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Stupeur sur les bords de la Canebière ! La police espagnole a démantelé dans la nuit de dimanche à lundi une fête clandestine organisée par deux joueurs de l'Olympique de Marseille dans une propriété à Badalona, en Catalogne.

Selon les informations de Ara, et il convient d'utiliser le conditionnel, il s'agirait du latéral droit espagnol, Pol Lirola, et du défenseur central argentin, Leonardo Balerdi. Les policiers sont intervenus après les plaintes des voisins concernant le bruit et ont dénombré pas moins de 33 personnes dans cette soirée.

Interrogé par le média hispanique, Lirola a nié qu'il s'agissait d'une fête bondée. "C'était un dîner avec six personnes", a confié le joueur prêté par la Fiorentina, qui a préféré ne pas faire d'autres déclarations sans consulter son avocat.

La policia desmunta una festa il·legal amb futbolistes professionals en un xalet de Badalona https://t.co/VyfabUAT0n — diariARA (@diariARA) March 29, 2021