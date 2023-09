OM : Di Méco assène le coup de grâce à Marcelino

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Quelle journée de mardi ont vécu les supporters de l'OM ! La démission de Marcelino a été annoncée, puis celle de Pablo Longoria, puis les deux devaient rester, et puis, et puis... En ce mercredi matin, l'entraîneur et le président espagnols sont toujours salariés de l'Olympique de Marseille mais il n'est pas certain que ça dure. Sur RMC, Eric Di Méco a notamment estimé que Marcelino ne pouvait plus rester à son poste, lui qui a été prêt à lâcher l'affaire dès la première embûche...

"Si tu pars en courant au premier coup de vent..."

« Si tu pars en courant au premier coup de vent, même s’il est très fort et inattendu, tu ne peux pas être entraîneur de l’OM ! Là, ça confirme ce qu’on pense de lui depuis le début. La même chose avec Tudor l’année dernière, lui il monte au créneau et il dit :'Je reste là jusqu’au bout’, je te le dis. Si quand ça tangue, tu as envie de partir, tu ne peux pas être entraîneur de l’OM. Il ne peut plus, même si Longoria reste ! »

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗽𝗮𝘀 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 💙



Arrivé en fin de mercato, 𝗕𝗮𝗺𝗼 𝗠𝗲́𝗶𝘁𝗲́ a joué ses premières minutes sous le maillot olympien dimanche à l’@orangevelodrome 🏠 pic.twitter.com/RsFiatu7aQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 19, 2023

Podcast Men's Up Life