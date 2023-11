OM : Di Meco défend McCourt… mais réclame la vente du club quand même !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Alors que les rumeurs autour d’une vente de l’OM à l’Arabie saoudite ont repris de plus belles depuis quelques jours, Eric Di Meco a donné son avis ce jeudi dans le Super Moscato Show sur RMC. S’il respecte le propriétaire actuel Frank McCourt, le Champion d’Europe 1993 l’a invité à revoir sa position pour le bien du club.

« McCourt ? C’est un actionnaire respectable mais le club n’avance pas »

« McCourt ? Ce n'est pas un boulet ! Comment tu peux dire qu'un président qui a mis autant de sous soit un boulet ? C'est un actionnaire respectable mais le club n'avance pas. C'est un frein. On ne peut pas dire boulet, surtout quand on repense à l'ancien actionnaire (Margarita Louis-Dreyfus) qui n'avait plus d'ambition sportive (…) Mais oui, dans le football actuel, quand tu regardes le lien entre le pouvoir de l'argent et les résultats sportifs au plus haut niveau, et que tu regardes l'OM... J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur qui a mis beaucoup d'argent dans le club, mais tu ne sors même pas des poules de la Ligue des champions. Et tu n'es même pas sûr de finir dans les trois premiers ! Alors oui, il y a ce serpent des mers et ce fantasme de voir arriver un véritable investisseur racheter l'OM ».

A aucun moment, Eric Di Meco ne parle de l’Arabie saoudite mais il semble surtout attendre l’arrivée d’un nouveau boss avec des moyens et l’envie d’investir alors que Frank McCourt a coupé les vivres l’été dernier, invitant Pablo Longoria à s’autosuffire pour le Mercato.

