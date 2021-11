OM : Di Méco ne veut pas imaginer Zidane au PSG

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

Ce soir en conférence de presse, Mauricio Pochettino a assuré qu'il n'avait aucune intention de quitter le PSG. Néanmoins, l'entraîneur argentin serait bien dans le viseur de Manchester United. Et s'il venait à partir, les Qataris rêveraient de voir Zinédine Zidane lui succéder. Un rêve pour eux mais un cauchemar pour les Marseillais, comme l'a expliqué Eric Di Méco sur RMC.

"Même dans mes cauchemars les plus terribles, je n'arrive pas à imaginer Zizou entraîner le PSG. Il est né à Marseille, il a été, plus jeune, fan de l'OM, il est venu au Vélodrome… Il a fait sa carrière ailleurs et il a le droit d'entraîner le PSG. Personne ne va le blâmer. Mais ici, ça serait un sacré coup… Moi, ça me ferait drôle. Ça serait un sacré coup au moral. Après il a sa carrière à faire."

