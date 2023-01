OM : Di Méco se sert du PSG pour motiver Tudor et ses joueurs

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Fort de sa série de huit victoires toutes compétitions confondues, l'OM regarde la suite de la saison avec optimisme. Ses supporters nourrissent les plus grands rêves, même celui d'un doublé. Pour Eric Di Méco, quitte à choisir, il faut foncer sur la Coupe de France, trophée le plus abordable et qui échappe au club depuis 1989. Sur RMC, le champion d'Europe 93 s'est même servi de la rivalité avec le PSG pour motiver tout le monde.

« Pour les supporters, voire même pour certains joueurs, un titre, ça ferait du bien et bien sûr qu’il faut aller le chercher. Tu as le 8e puis le quart et après, c’est la folie. Pour le club, on sait évidemment que c’est plus important pour les finances d’être sur le podium que de gagner ce titre-là, mais il n’empêche que ça fait trop longtemps. Trop longtemps que tout le monde attend. Depuis 12 ans, tu regardes le PSG soulever au moins deux titres chaque année et pendant ce temps, tu as quand même eu Montpellier, Monaco, Lille, Rennes et Nantes qui l’ont fait. »