OM : Dieng fait parler de lui aux côtés de Thauvin

Auteur de ses deux premiers buts en carrière lors de la victoire de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de l'AS Monaco (2-0), Bamba Dieng s'est de nouveau montré décisif ce dimanche lors du succès face au Stade Rennais (2-0) en marquant le premier but olympien d'une reprise du pied gauche à bout portant.

Grâce à cette réalisation, l'attaquant sénégalais (21 ans et 5 mois) est devenu le plus jeune joueur de l'OM à inscrire au moins un but lors de deux matchs consécutifs en Ligue 1 depuis Florian Thauvin en mai 2014 (21 ans et 3 mois). Une statistique révélée par l'indicateur Opta.