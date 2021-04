OM - Dijon (2-0) : Payet savoure un match référence

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

En s'imposant face à Dijon (2-0) grâce à des réalisations de Leonardo Balerdi (45+1e) et Alvaro Gonzalez (79e) pour le compte de la 31e journée de Ligue, l'OM reprend sa marche en avant et revient à un point du RC Lens, 5e au classement. Auteur de deux passes décisives sur coups de pied arrêtés, Dimitri Payet s'est montré décisif.

Après la rencontre, le milieu offensif olympien est revenu sur le succès des siens. "On a eu 2 semaines où on a beaucoup travaillé, je pense qu'on a l'un de nos matchs référence depuis l'arrivée du nouveau coach, dans l'utilisation du ballon et dans les intentions. On a travaillé les coups de pied arrêtés, ce soir ça paye. (...) L'objectif c'est d'accrocher une Coupe d'Europe, le sprint est lancé", a-t-il confié au micro de Canal+.