OM : Dimitri Payet a mis en garde ses partenaires

Cette saison, Dimitri Payet conlut son septième exercice plein à l'Olympique de Marseille (2011-13, puis de 2017 à aujourd'hui). Le Réunionnais a tout vu au Vélodrome, des ambiances donnant des ailes, comme face à Leipzig en quarts de finale de l'Europa League 2018, aux atmosphères les plus hostiles, trop nombreuses pour être énumérées. Conscient qu'elles jouent un rôle important sur les performances des joueurs, il a donc prévenu les recrues l'été dernier, comme il l'a révélé lors d'une longue interview à Brut.

« Je dis souvent aux nouveaux arrivants que quand ça va bien, c’est facile de jouer ici, justement parce que tout va bien. Mais par contre, quand on joue là-dedans et que ça siffle, ce n’est pas la même sauce et il ne faut pas se cacher. Donc, Marseille peut vous sublimer comme Marseille peut vous éteindre. Et on l’a vu avec de très grands joueurs qui sont passés ici mais qui n’ont pas réussi à supporter cette pression quotidienne. »

Pour résumer Le meneur de jeu et capitaine de l'OM, Dimitri Payet, a rappelé aux recrues combien l'atmosphère pouvait changer à Marseille en fonction des résultats. Et pouvait plomber les jambes des joueurs les plus aguerris ou les plus doués.

Raphaël Nouet

Rédacteur