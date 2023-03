OM, Real Madrid : Dimitri Payet se console en collant un éclat à Valbuena et Benzema

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

La légende de l'OM devance largement son ancien coéquipier Mathieu Valbuena (2e, 905 passes en 384 matchs) et le Ballon d'Or Karim Benzema (3e, 864 passes en 581 matchs). A titre comparatif, Jordan Veretout, qui est aussi présent dans ce top 20 (12e) n'en a fait « que » 508 en 350 matchs.

En effet, comme le révèle le site The Pop Foot, relayé par Le Phocéen, Dimitri Payet est tout simplement le joueur français qui réalise le plus grand nombre de passes clés (passe débouchant sur une frappe) depuis 2009 avec 1346 passes clés en 492 matchs. Soit une hallucinante moyenne de 2,74 par match.

Si Dimitri Payet cherche toujours le premier titre de sa carrière professionnel et ne l'aura surement pas cette année avec les défaites de l'OM face au PSG (0-3) en Ligue 1 et l'élimination en Coupe de France contre Annecy (2-2, 6-7 aux tab), le Réunionnais peut quand même se targuer de coller un éclat à tous les autres joueurs français.

Payet le roi de la passe

