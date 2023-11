OM : double coup de théâtre pour la vente du club !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Depuis plusieurs semaines, on entend tout et son contraire au sujet de la possible vente de l'Olympique de Marseille. Certains assurent que le rachat du club phocéen par l'Arabie saoudite serait acté tandis que d'autres comme Jérôme Rothen annoncent que le propriétaire marseillais, Frank McCourt, n'aurait pas l'intention de vendre.

D'après l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, le milliardaire américain ne voudrait pas se séparer de l'OM dans un avenir proche et il n'y aurait de toute façon aucun repreneur possible à l'heure actuelle.

"Il n’y a personne aujourd’hui qui veut acheter l’OM"

"Je ne comprends pas cette dérive actuelle sur la vente du club. Il y en a qui ont sorti l’info du siècle soi-disant il y a quelques années maintenant. On est en 2023, on en est toujours au même stade. Ça peut ne pas satisfaire tout le monde, mais il y a un actionnaire qui injecte de l’argent, pour avoir les joueurs qu’il y a actuellement et les récentes recrues. Alors je veux bien que Pablo Longoria soit un magicien avec des moyens limités, mais il y a un propriétaire qui veut redresser la barre au niveau économique et ce sera le cas au mois de juin. Et pour autant, quand il faut mettre la main à la poche, il le fait. Aujourd’hui l’OM est à sa place, a fini troisième du championnat et avait tout pour terminer deuxième la saison dernière. Qu’est-ce que vous voulez de plus ? (…) Il n’y a personne aujourd’hui qui veut acheter l’OM", a confié Jérôme Rothen dans son émission Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC Sport.

