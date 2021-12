OM : écarts de conduite, rancoeur, clans... Le vestiaire de Sampaoli est une bombe à retardement

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Dans son édition du jour, L'Equipe revient sur six mois très agités à l'OM, racontant les six premiers mois de la saison des Phocéens sous la coupe de Jorge Sampaoli avec quelques révélations autour de la vie du vestiaire. Et pas seulement autour des incidents qui ont parfois touché les joueurs à Montpellier, Nice ou encore Lyon.

Gerson et Harit, des caprices qui passent mal

On y apprend notamment certains écarts de conduites. Il y aurait notamment eu une petite fracture dans le vestiaire entre Gerson et les Français de l'effectif, « sidérés de voir le totem d'immunité » dont le Brésilien bénéficiait auprès de Sampaoli. Lui qui était notamment capable de crier sur le coach après une séance parce qu'il était frustré de s'être entrainé avec le chasuble des remplaçants.

On comprend aussi mieux pourquoi Amine Harit est petit à petit sorti des plans, lui que l'on dit peu impliqué dans la vie du groupe et qui s'était notamment offert une virée à Istanbul en compagnie de son compatriote et ami Mehdi Benatia, en apprenant qu'il ne serait pas titulaire contre Galatasaray le 25 novembre dernier.

Le médécin du club à l'origine de la polémique raciste de Troyes

Autre « info » lâchée par L'Equipe, l'identité du membre du staff coupable d'insultes racistes à l'égard du coréen de Troyes Hyun-jun Suk. L'OM l'aurait sanctionné en catimini et il s'agit du médecin du club Jean-Baptiste Grisoli. Son nom n'était jamais sorti jusqu'alors... Volonté de Pablo Longoria de s'éviter de gérer les dossiers trop gênants. Dossiers qu'il délègue à son directeur de communication Jacques Cardoze, présent au front pour donner et prendre des coups à sa place.

Kamara et Mandanda, spleen et querelles intestines

Parmi les autres tensions évoquées, celle concernant Boubacar Kamara avec en filigrane les discussions autour de son avenir. Le Minot aurait reçu une offre de prolongation déclinable en trois options : courte, moyenne et longue durée. A chaque fois avec la possibilité de devenir le plus gros salaire du club. Sauf que le joueur hésite car la direction de l'OM, en froid avec ses représentants, lui demande de changer d'agent. Ce qu'il refuse. Comme Valentin Rongier. Concernant la fameuse conférence de presse séchée par Kamara, l'OM s'est d'ailleurs mis en difficulté tout seul en tentant de le forcer à la faire alors qu'il ne le souhaitait pas. Un épisode qui a provoqué de nouveaux échanges houleux entre le boss de l'OM et les agents de Kamara.

Pour finir, le cas de Steve Mandanda est évoqué. S'il relativise et reste professionnel malgré sa dégringolade dans la hiérarchie des gardiens, le portier international vit mal sa situation de remplaçant et ne s'entend pas spécialement bien avec l'entraîneur des gardiens de Sampaoli, Jon Pascua. Malgré tout, L'Equipe se veut optimiste pour la suite au sein de ce vestiaire d'apparence éclaté : « Si certains cas particuliers sont délicats, l'ambiance générale ne s'en ressent pas, contrairement à la saison dernière ».