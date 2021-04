OM : Emmanuel Macron a fait une incroyable confidence

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

A l'occasion du quinzième anniversaire de l'émission After Foot sur RMC, le journaliste de La Provence Mario Albano a interviewé Eric Di Méco, qui en est un consultant régulier. Le latéral gauche de la grande époque de l'OM a fait une sacrée confidence sur le Président de la République, Emmanuel Macron, dont on sait qu'il supporte Marseille.

Il aurait voulu être Eric Di Méco

« Un jour, j’ai croisé Richard Anconina qui est venu me saluer comme si on se connaissait, pour me dire qu’il appréciait ce que je faisais, comme Bruno Solo avec qui j’échange désormais des textos, a détaillé Di Méco. Et puis il y a Emmanuel Macron ! Le soir de la première finale de Coupe de France en tant que Président de la République, Jacques Vendroux lui a demandé ce qu’il aurait aimé faire s’il n’avait pas fait de la politique. Il a répondu : « Etre Eric Di Méco, arrière gauche de la grande époque ». »

« Ensuite, il a passé quelques jours à Marseille pendant l’été, dans une maison toute proche de la mienne. L’un de ses conseillers m’a contacté pour que je vienne boire le café avec le Président de la République. Ça n’a pas pu se faire parce qu’il a été rappelé en urgence à Paris… »