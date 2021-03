OM : en isolement, Jorge Sampaoli s'offre une étonnante préparation à Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Arrivé à Marseille mardi, Jorge Sampaoli doit dans un premier temps observer une période d'isolement d'une semaine du fait des protocoles stricts liés à la crise sanitaire de la Covid-19. C'est donc depuis sa chambre d'hôtel luxueuse que le bouillonnant Argentin se prépare à prendre les rênes de l'OM.

S'il profite de cette période de quarantaine pour regarder tous les matches de l'OM et faire connaissance avec ses joueurs, Jorge Sampaoli essaie de ne pas avoir seulement l'esprit rivé sur le football. Selon La Provence, il s'adonne aussi à ses autres passions qui sont le rock'n'rool et le cinéma.

Désireux de s'imprégner rapidement d'un environnement dans lequel il espère baigner le plus rapidement possible, Sampaoli a déjà commencé avec le ciné local... où la ville de Marseille est un élément central. Durant cette semaine, il va regarder les films L'Immortel, Borsalino, Taxi ou encore Marius. Une manière de travailler son « actor studio » dans une ville qui a tant aimé son fantasque mentor Marcelo Bielsa et où l'exagération est presque une marque de fabrique...