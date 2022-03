OM : en plus d'une amende salée, l'UEFA a infligé un autre camouflet au club

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Il n'y a pas qu'en France que les supporters de l'OM peuvent se sentir persécutés ! L'UEFA ne manque jamais une occasion de les sanctionner. Ainsi, parce que certains d'entre eux ont brandi des drapeaux arméniens le 17 février dernier lors de la venue de Qarabag (3-1), l'Azerbaïdjan étant en conflit avec ce pays depuis longtemps, le club a écopé d'une amende de 40.000€.

Mais ce n'est pas tout. Le match retour contre Qarabag a aussi occasionné une injustice. On se souvient que les locaux pensaient avoir égalisé à 1-1 en fin de première période mais leur attaquant avait marqué de la main. L'arbitre n'avait pas vu le geste et après de longues minutes de contestations, le joueur fautif, sur demande de son entraîneur, a avoué sa faute. But annulé, donc. Mais pendant les échauffourées, Pape Gueye a écopé d'un avertissement qui le privera de la réception de Bale ce jeudi. L'OM a tenté de faire annuler le carton jaune au motif que le joueur avait raison et que l'arbitre a reconnu son erreur. Mais l'UEFA n'a rien voulu entendre. Et Gueye va donc manquer le match de jeudi...

#OMFCB l’OM a essayé de faire annuler le carton jaune de Pape Gueye reçu face à Qarabag, suite aux échanges liés au but de la main de Wadji, mais l’UEFA n’a pas donné une réponse favorable. Pape Gueye sera donc suspendu contre Bâle ce jeudi.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/EQ7MLTykqN — Karim Attab (@karimattab1) March 8, 2022