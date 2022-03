OM, Equipe de France : Deschamps justifie son choix de convoquer Saliba

Zapping But! Football Club OM : podium de L1 ou Europe, faut-il sacrifier l'un des deux ?

Pour la première fois de sa carrière, William Saliba a été convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Le défenseur central de l'Olympique de Marseille vient remplacer Benjamin Pavard, forfait, pour les deux matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire, le 25 mars, et face à l'Afrique du Sud, le 29 mars.

"Saliba a été choisi par rapport à ce qu'il réalise avec les Espoirs et l'OM"

Présent ce lundi en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a justifié son choix d'avoir appelé l'ancien Vert. "On le suit depuis un moment, il est avec la génération des Espoirs. J'échange beaucoup avec Sylvain Ripoll, il est au courant depuis la fin de la semaine, j'attendais la confirmation par rapport à Benjamin Pavard. Il a été choisi par rapport à ce qu'il réalise avec les Espoirs et son club aussi, dans un rôle qu'il connait bien et un système de jeu, je ne vais pas dire totalement identique mais similaire à celui qu'on utilise. C'est un bon défenseur dans les duels, il est rapide, a un bon jeu de tête et dégage beaucoup de sérénité et de tranquillité. Il a parfois des petits excès dans ses relances avec le ballon, mais il fait partie des jeunes joueurs prometteurs."

William Saliba (@OM_Officiel), est appelé pour la 1ère fois chez les Bleus en remplacement de Benjamin Pavard, forfait. #FiersdetreBleus pic.twitter.com/JnCIqmvdQa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 21, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur