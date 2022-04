OM, équipe de France : Guendouzi ne veut pas s'arrêter en si bon chemin

Zapping But! Football Club OM : faut-il sortir Payet du onze de départ ?

Un peu en dedans jeudi contre le PAOK Salonique (2-1), Mattéo Guendouzi va tenter de remettre les pendules à l'heure ce soir contre Montpellier. Le milieu de terrain jure ne pas être fatigué mais il y aurait de quoi car il enchaîne les titularisations, à l'OM et désormais chez les Bleus. D'ailleurs, dans un entretien exclusif accordé à Téléfoot ce dimanche, il a expliqué combien il ne regrettait pas son choix d'être venu à Marseille l'été dernier et combien il aimerait être de l'aventure à la Coupe du monde au Qatar en novembre.

« Signer à l'OM, c’est le meilleur choix que j’ai pu faire depuis longtemps. Sampaoli a une grande confiance en moi, je parle avec lui, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C’est pour ça que je me sens très à l’aise dans ma vie professionnelle et personnelle. La ferveur ici, c'est exceptionnel ! Tout le peuple marseillais, même en dehors du Vélodrome, a un amour tellement incroyable pour l'OM... C’est la plus belle chose que j’ai vécue pour l’instant depuis que je suis footballeur. Mon but contre l'Afrique du Sud avec l'équipe de France est une immense fierté pour moi, je vais m’en souvenir toute ma vie ! Le Mondial ? C’est un objectif, un rêve, je vais travailler. Il y a encore beaucoup de chemin. »

Pour résumer Dans une interview à Téléfoot, le milieu de terrain Mattéo Guendouzi a répété combien il était heureux d'avoir signé à l'OM et connu ses premières sélections en équipe de France. Il espère que cela continuer longtemps ainsi.

Raphaël Nouet

Rédacteur