OM, Equipe de France : Guendouzi se prend un retour de bâton !

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

"J'aurais préféré jouer au Stade de France, c'est sûr ! Le Parc des Princes, c'est le stade du PSG. Mais on aura à cœur de gagner là-bas et j'espère que les gens qui viendront au stade seront de tout cœur avec nous et nous pousserons pour nous qualifier pour la Coupe du monde 2022", avait lâché Mattéo Guendouzi en conférence de presse avant le match de l'équipe de France face au Kazakhstan où les Bleus ont signé une victoire écrasante (8-0).

Ces déclarations du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille ne sont pas passées inaperçues puisqu'il a été copieusement sifflé par le public du Parc des Princes à l'annonce des compositions d'équipes.