OM, Equipe de France : Pierre Ménès fait une annonce terrible sur l’avenir de Payet

INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Dimitri Payet est ultra décisif avec l’OM cette saison. Le milieu offensif français est un joueur essentiel à l’effectif de Jorge Sampaoli et de nombreux supporters aimerait beaucoup de revoir jouer avec le maillot de l’Équipe de France. Pierre Ménès fait une annonce terrible pour le futur de Payet chez les bleus.

Interrogé sur ce que Payet pourrait faire de plus pour revenir avec les Bleus, l’ancien journaliste Canal+ s’est exprimé : « Rajeunir ! Je ne sais pas. Payet fait une super saison, c’est évident. Je pense que ça ne rentre absolument pas dans les plans ni les projets de Deschamps de le rappeler. Il peut bien faire ce qu’il veut, il ne reviendra pas en Équipe de France. »

Face à Pierrot (1/2) : “Payet peut faire ce qu’il veut, il ne reviendra pas en équipe de France”



Le trio Mbappé-Neymar-Messi, l'avenir des Verts, celui de Gourvennec, Payet en Bleu et mon prono pour le podium sont dans FAP, épisode 1.https://t.co/VgOUAGx62a — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 11, 2022

Adam Duarte

Rédacteur