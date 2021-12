OM, Equipe de France : Saliba envoie un message fort à Deschamps

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Prêté cette saison sans option d'achat à l'Olympique de Marseille par Arsenal, William Saliba est étincelant depuis le début de la saison. Au point qu’il frappe à la porte de l’équipe de France. Invité du podcast FC Stream Team d’Eurosport, l’ancien défenseur central de l’AS Saint-Etienne, qui n'a jamais été appelé par Didier Deschamps, a avoué qu'il attendait une convocation avec impatience.

"C'est sûr qu'il y a de la place mais il faut rester concentré : on est un pays où il y a des milliers de joueurs. Il faut essayer d'être le plus régulier possible. Quand le coach aura besoin de moi, je répondrai présent. Il faut progresser encore, c'est une autre étape et je vais tout faire pour y arriver. Il faut que je sois plus constant, que j'enchaine les matchs. Quand tu es Français, tu joues pour être en Équipe de France, tu veux représenter ton pays. Je suis en Espoirs mais on joue tous pour aller en équipe de France A. Je ne me dis pas qu'il faut que je sois à la Coupe du Monde, mais on se dit pourquoi pas, j'espère que j'y serai, mais il faut rester concentré et progresser."

🎙 "Arteta qui dit que j’ai ma place à Arsenal ? Ça fait plaisir, mais je reste concentré sur mon club, qui est actuellement l’OM"



"Arteta qui dit que j'ai ma place à Arsenal ? Ça fait plaisir, mais je reste concentré sur mon club, qui est actuellement l'OM"

Comment gérer sa "situation particulière" ? William Saliba se confie