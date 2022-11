Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Il est aujourd'hui un consultant reconnu. Sur l'antenne de Canal+. Mais il fut également un très bon joueur, milieu de terrain français convoqué chez les Bleus et titulaires dans de grandes équipes européennes, Arsenal ou encore Manchester City. On parle ici de Samir Nasri, formé à l'OM et qui revient ce soir, dans l'émission "En aparté", sur un événement douloureux survenu lors de la saison 2007-2008 : la méningite virale. Avec des semaines passées loin du terrain.

Et de toute évidence, Nasri n'a rien oublié. "C'est ce qui m'a façonné en tant qu'homme et que joueur. J'ai appris qu'en fait dans ce milieu on a plus des copains de travail que des véritables amis. [...] Tout allait très vite. Quatre mois avant, j'étais le chouchou de la France entière, je faisais une passe décisive avec les Bleus, je marquais mon premier but en sélection.

"Mais Il y a deux personnes qui m'ont marqué et que je n'oublierai jamais : c'est Pape Diouf et Louis Acariès, lui qui était au conseil de surveillance. Ils m'ont envoyé des fleurs chaque jour à l'hôpital, ils ont appelé mes parents pour prendre de mes nouvelles. Ca, Je ne l'ai jamais oublié. Ça m'a permis de mettre une carapace. Après je ne voulais plus m'ouvrir aux gens pour ne pas être déçu."