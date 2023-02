OM, Équipe de France : un ancien Marseillais rêve des Bleus !

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

À l’été 2021, Mohamed Simakan a quitté le RC Strasbourg pour rejoindre la Bundesliga et le RB Leipzig. Depuis, le défenseur de 22 ans brille avec le club allemand où il a d’ailleurs réalisé de belles performances en Ligue des Champions. Avec ses 3 buts et 6 passes décisives cette saison, le natif de Marseille se rapproche de plus en plus de l’Équipe de France. Interrogé à ce sujet dans Téléfoot ce dimanche, Mohamed Simakan a expliqué son rêve de jouer pour les Bleus.

« En rêveur, les Bleus j’y pense et j’y crois. C’est le pays où je suis né, c’est la sélection qui fait rêver tous les Français. Pour moi, c’est même plus qu’un rêve. Je me dois de tout faire pour aller le chercher. Il y a toujours une place à prendre. Un jour, quand la chance arrivera, il faudra montrer qu’on peut y rester. », a-t-il expliqué. Des envies qui pourraient se concrétiser très rapidement car il y a de la place au poste de latéral droit. Le rendez-vous pour le mois de mars est pris.

Comment l’OM l’a raté ?

Né à Marseille et passé par le centre de formation de l’OM, Mohamed Simakan est un pur produit de la cité phocéenne. Passé chez les Olympiens entre 2011 et 2015, les dirigeants phocéens n’avaient pas réussi à le retenir.

« En 2015, j'étais en préformation, et soit je passais aspirant, soit on me donnait un contrat amateur. C'est là-dessus qu'on n’est pas tombés d’accord avec l'OM. C’était un choix qui était assez dur à prendre. Je suis un enfant de Marseille, je suis né là-bas, j'étais supporteur. C’est un club qui reste dans mon cœur, je lui souhaite le meilleur. », avait confié le défenseur français à Canal + en 2021. Évalué aux alentours des 28 millions d’euros aujourd’hui par le site Transfermarkt, les dirigeants marseillais de l’époque ont raté une belle pépite…