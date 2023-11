OM : et maintenant, Laurent Paganelli balance un scoop sur la vente !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Le jour où David Berger a validé encore un peu plus la vente de l’OM à l’Arabie saoudite, une partie des sceptiques a commencé à se poser de vraies questions sur la faisabilité de l’opération. Pourtant, le journaliste de Canal+ s’est surtout basé sur les dernières rumeurs du moment tout en les appuyant. Collaborateur de la chaîne cryptée, Laurent Paganelli est persuadé que le club phocéen sera cédé tôt ou tard par Frank McCourt.

« Si quelqu'un arrive, ce sera au-dessus de McCourt »

« Un jour ou l'autre, ça va bien exister, a-t-il déclaré au micro de Team Football. On ne peut plus freiner les grandes entreprises et les grands entrepreneurs. Un club comme l'OM, c'est tentant ! Si quelqu'un arrive après McCourt, ce sera quelqu'un au-dessus de lui. Par contre, il est capital que Marseille garde son identité. La personne qui viendra devra faire avec ça. Ça va arriver à un moment ou un autre. »

