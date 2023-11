OM : exaspéré, Di Meco fait une demande forte à Gattuso

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L'OM ne va pas bien, c'est une évidence. Et si l'Europa League offre en effet des lendemains meilleurs, la situation en Ligue 1 préoccupe. Les joueurs de Gattuso, battus à Lens en toute fin de match dimanche dernier, peinent à s'installer dans la première partie de tableau.

"Vous croyez que ça va progresser ?"

Spectateur toujours attentif des matches des Olympiens, le champion d'Europe 1993 Eric Di Meco espère que Gennaro Gattuso va tirer les bons enseignements des dernières rencontres. Et consolider sa défense plutôt que de faire place à l'attaque en raison du niveau des joueurs concernés. Propos tenus sur les ondes de RMC.

"Quand je vois le déchet offensif, la manière dont ils vendangent certaines occasions, le peu de créativité, des joueurs que tu as recruté, Sarr, Correa, Ndiaye, Aubameyang. C’est très inquiétant. On se rend compte finalement que ton point fort c’est la défense où il y a eu le moins de changements, donc je me demande si le salut de Gattuso ne passe pas par une équipe avec trois centraux, deux ailiers, parce que cela ne sert à rien de mettre quatre attaquants sur le terrain pour faire ce qu’ils font actuellement. Je veux bien continuer comme ça mais, offensivement vous croyez que ça va progresser ?"

Podcast Men's Up Life