OM : un historique du club viré avec la bénédiction d'Eyraud

On le sait, les supporters de l'OM sont en guerre avec Jacques-Henri Eyraud. Pour son incompétence supposée, pour sa gestion calamiteuse depuis trois ans mais surtout pour sa sortie en décembre sur les Marseillais salariés du club qui ont un côté supporter. Et dont il ne veut pas. Eh bien, ce mercredi, on apprend qu'un pur Marseillais, membre de l'équipe des Minots ayant sauvé le club au début des années 80, allait être viré !

Victime des changements voulus par Longoria

Ce Marseillais, c'est Michel Flos. Actuellement en poste dans la cellule de recrutement, il fait partie des hommes avec qui Pablo Longoria ne veut plus collaborer. Le Head of Football a décidé de revoir de fond en comble la méthode de scouting du club et cela passe par un grand nettoyage des effectifs dévolu à la supervision. Longoria veut que tout soit centralisé et passe par lui.

Concrètement, Michel Flos n'est pas viré par Jacques-Henri Eyraud. Mais le président de l'OM a forcément donné sa bénédiction. Et ça, ça ne risque pas d'améliorer son image auprès des supporters.