OM : face à l'OL, Kamara va battre un record et doubler Mbappé (PSG)

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Indispensable aux bons résultats de l'OM, Boubacar Kamara était suspendu lors du dernier match en championnat, au Vélodrome contre Metz (0-0). Et cela s'est ressenti à tous les niveaux. Non seulement son équipe a bu la tasse en première période, passant tout près de la correctionnelle (poteau lorrain, but refusé, deux grosses occasions…), mais en plus, elle a manqué de liant dans le jeu, ce qui s'est répercuté sur le secteur offensif. A bientôt 22 ans (il les aura dans deux jours), le Minot est essentiel à Jorge Sampaoli.

Il devrait donc être logiquement titulaire ce soir au Groupama Stadium pour l'Olympico. Ce qui lui permettrait d'atteindre la barre des 100 présences dans le onze de départ en Ligue 1, à 21 ans et 363 jours. Ce serait un record de précocité à l'OM, jusque-là détenu par Dominique Rustichelli (1952-58), qui lui avait 22 ans quand il a atteint cette barre symbolique. Au niveau du championnat de France, Boubacar Kamara resterait d'ailleurs l'actuel gardien de Nantes Alban Lafont ou le défenseur de Montpellier Mamadou Sakho mais il passerait devant un certain Kylian Mbappé !