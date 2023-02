OM : face au FC Nantes, Ounahi a réalisé un exploit unique

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Hier soir, Azzédine Ounahi a connu des débuts idylliques avec l'OM. Entré en jeu à la 74e minute, alors que le score était de 1-0, le milieu a inscrit le deuxième but marseillais dans les arrêts de jeu, assurant la victoire de son équipe face au FC Nantes (2-0). Au micro de Prime Vidéo, le Marocain, arrivé il y a quelques jours à Marseille, a rappelé qu'il avait réussi cet exploit avec Angers, pour ses débuts en L1, face à Lyon.

"C'était comme pour mon premier match en L1, j'avais marqué au bout de deux minutes, a rappelé le joueur, ravi. On a fait un super match. Je suis très content pour ma première. En deuxième mi-temps, on a eu une belle maîtrise du ballon. On a gagné, je suis content. Marseille, c'est le même jeu que moi. J'aime que mon équipe ait la maîtrise du ballon." Le début d'une belle histoire !