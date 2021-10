OM – FC Lorient (4-1) : les 5 héros de la victoire olympienne

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Dimitri Payet (8)

Dans le coup sur les quatre buts et inspiré sur ses coups de pied arrêtés, le Réunionnais s'est effacé sur l'ouverture du score en aspirant toute la défense (26e). Il a ensuite déposé sur Guendouzi le corner du 2-1 (57e), attendu le bon moment pour déclencher la passe décisive à Milik pour le but de la délivrance (85e) et est également dernier passeur sur le quatrième même si c'est Guendouzi qui fait ensuite le gros du travail. Man of the match.

Mattéo Guendouzi (8)

Auteur d'un nouveau gros match dans le rôle qui est sien avec Jorge Sampaoli, le milieu prêté par les Gunners a fait mal à son club formateur en marquant le deuxième but de la tête (57e) et en s'offrant même un doublé dans le money-time (90e+1). De quoi célébrer dignement son titre de « joueur du mois de septembre » décerné par les supporters.

Arkadiusz Milik (6)

Certes, le buteur polonais n'est pas encore revenu à son meilleur niveau et cela s'est vu sur certaines situations où il manquait de justesse mais Milik a quand même marqué pour sa première titularisation de la saison. Un but d'avant-centre à la 85e minute après un bonne bonne course et un bon appel. Ça va lui faire du bien !

Boubacar Kamara (6)

Fautif de la perte de balle sur le penalty concédé par Luan Peres, le Minot s'est bien rattrapé en se projetant aux avant-postes et en égalisant d'une frappe détournée (26e). Même si son contrat arrive à échéance en juin 2022, « Bouba » est toujours aussi impliqué au sein de son club formateur.

Pau Lopez (6)

Battu sur un penalty de Laurienté sur lequel il ne peut rien (12e), l'Espagnol a fait son meilleur match depuis son arrivée, s'interposant à trois reprises devant Stéphane Diarra (32e), Adrian Grbic (90e+5) et Ouattara (90e+5). Cela fait aussi du bien de voir que Pau Lopez, dans sa concurrence avec Steve Mandanda, peut aussi faire des exploits.

Mention spécial au public du Vél pour l'hommage à Tapie Alors que les fréquentations de stade en Ligue 1 font grise mine depuis le début de saison, l'OM ne connait pas la crise. Même un dimanche soir à 20h45 face à Lorient. Certes, il y avait l'ultime hommage au « boss » Bernard Tapie qui a poussé le public à venir en nombre communier au Vélodrome mais ce n'est pas pour rien que la flamme s'est rallumée en Cité phocéenne... Tifos avant #OMFCL #OM #FBSport pic.twitter.com/Mw8xSTR4QB — Nicolas Blanzat (@nblanzat) October 17, 2021