OM - FC Metz : Pierre Ménès fracasse Sampaoli et deux autres coupables

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

L’OM ne s’est pas rassuré à l’aube de cette trêve internationale. Hôtes d’un FC Metz pourtant malade cette saison, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas réussi à forcer le verrou lorrain et n’ont pris qu’un point alors que le RC Lens s’était imposé sans coup férir vendredi contre Troyes à Bollaert (4-0).

Pierre Ménès ne semble pas vraiment surpris par la tournure des événements. « Ce dimanche a commencé par une bien triste prestation de Marseille, qui peut s’estimer heureux d’avoir obtenu le match nul au vélodrome contre Metz, a-t-il analysé sur son blog. Le jeu marseillais est toujours aussi flou mais cette fois, les joueurs semblent perdus et surtout, à bout de souffle sur le plan physique. »

Non content de critiquer le jeu de l’OM, l’ancien consultant de Canal+ s’en est pris nommément aux coupables. « La tactique de Sampaoli est tellement exigeante qu’on sent clairement des joueurs à la rue comme Lirola et, pire encore, Gerson qui est lui au-delà du méconnaissable, a-t-il poursuivi. Marseille fait du surplace et il va clairement falloir changer des choses. Mais Sampaoli en est-il capable ? »

"𝐍𝐢𝐜𝐞 𝐬𝐞 𝐫𝐚𝐭𝐞, 𝐑𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐬'𝐞́𝐜𝐥𝐚𝐭𝐞"

Victime de Montpellier à l'Allianz Riviera, Nice a raté l'occasion de repasser devant Lens. Les Rennais en revanche, se sont rapprochés de la tête en atomisant un OL méconnaissable.

➡️ https://t.co/yzbFpHIlBW pic.twitter.com/Z2sBLUOa1n — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 7, 2021