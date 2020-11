OM - FC Porto : Villas-Boas pourra compter sur une bonne étoile du PSG

L'OM reçoit le FC Porto mercredi soir en Ligue des champions avec l'objectif de prendre son ou ses premiers points, et de ne pas battre le record du nombre de défaites consécutives dans la compétition. L'UEFA a communiqué le nom de l'arbitre qui officiera au Vélodrome et il s'agit du Suédois Andreas Ekberg, qui sera assisté de ses compatriotes Mehmet Culum et Stefan Hallberg.

A 35 ans, Monsieur Ekberg n'est pas un novice. Il compte 12 matches de Ligue Europa et 3 matches de C1. Après avoir débuté par un Manchester City-Hoffenheim en décembre 2018, puis un Liverpool-Salzbourg en octobre 2019, c'est lui qui était au sifflet lors de la rencontre Istanbul Basaksehir-PSG (0-2) fin octobre. Le Suédois avait donc bien réussi au club de la capitale, qui était rentré de Turquie avec trois points et un seul carton jaune.