OM - Feyenoord : Daniel Riolo en veut terriblement à un Marseillais

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Battu à l'aller (3-2), l'Olympique de Marseille n'a pas su faire mieux qu'un match nul ce jeudi sur sa pelouse face au Feyenoord (0-0), en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence. Les Marseillais sont donc éliminés aux portes de la finale.

"Milik, lui je lui en veux..."

Après la rencontre, Daniel Riolo en voulait particulièrement à Arkadiusz Milik, entré en jeu à la place de Dimitri Payet, blessé, à la 33e minute. "Arkadiusz Milik, lui je lui en veux... Je lui en veux plus qu'à Bamba Dieng parce que tout le monde chiale pour qu'il joue, parce que lui même pense que c'est un attaquant de classe Internationale. T'es rentré, tu dois marquer et au revoir tout le monde !", a lâché le journaliste de RMC Sport dans l'After Foot.

Pour résumer Après le match nul ce jeudi de l'OM face au Feyenoord (0-0), synonyme d’élimination en demi-finale de la Ligue Europa Conférence, le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, en voulait particulièrement à Arkadiusz Milik.

Fabien Chorlet

Rédacteur