OM - Feyenoord : Sampaoli donne des nouvelles de Payet et recadre ses joueurs

Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

L’OM ne disputera pas la première finale de Ligue Europa Conférence de son histoire. Hier, les hommes de Jorge Sampaoli ont donné l’impression de pouvoir passer toute la nuit sans pouvoir marquer contre une équipe du Feyenoord Rotterdam solide sur ses bases (0-0). La sortie prématurée de Dimitri Payet a sas doute pesé lourd dans la balance, le meneur de l’OM sortant à la demi-heure de jeu sur blessure.

C’est depuis le banc de touche, la tête enfouie sous une capuche, qu’il a ensuite observé l’impuissance de ses coéquipiers. Les prochains jours en diront plus sur la nature exacte de sa blessure et sur la durée de son indisponibilité mais la façon dont il boîtait n’augure rien de bon, alors que l’OM a une deuxième place à défendre en L1 et encore trois journées à jouer.

« L’équipe a terminé en colère mais il faut tourner la page »

« Payet s'est fait une blessure dont nous ne connaissons pas encore la gravité, a commenté Sampaoli en conférence de presse. On verra vendredi après les examens quel est le degré de gravité de cette blessure mais elle a changé le match. Sans lui, nous avons dû changer nos plans, trouver un plan alternatif avec des joueurs sur les côtés. »

Au-delà du cas Payet, inquiétant donc, le coach de l’OM n’a pas voulu descendre ses joueurs même si ces derniers sont abattus. « L’équipe n’a pas baissé les bras, même s’il y a eu des imprécisions. Ils ont essayé. Le rendement de plusieurs joueurs a été très haut, sincèrement, a-t-il ajouté. La dépense d’énergie a été très forte dans ce match, qui était très exigeant et très intense. Pour le reste de l’effectif, ce sera la même chose, on verra. J’ai l’impression que l’équipe a terminé en colère parce qu’elle n’a pas atteint l’objectif mais il faut tourner la page. On verra comment aborder le match contre Lorient (dimanche en Ligue 1).

Bastien Aubert

Rédacteur