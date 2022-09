OM - Francfort : Daniel Riolo a pris une claque et fustige un choix de Tudor dans son onze

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Battu en ouverture de la phase de poules de la Ligue des Champions sur le terrain de Tottenham (2-0), l'Olympique de Marseille a de nouveau perdu ce mardi contre l'Eintracht Francfort (1-0). Pour Daniel Riolo, l'addition aurait pu être plus salée pour les Marseillais si les Francfortois avaient été plus réalistes devant le but.

"Il y a un totem à l'OM, c'est Guendouzi"

"Tu te dis que si c’est une équipe qui est un tout petit peu plus adroite, elle t’ouvre en deux direct ! Parce que direct elle finit à 2 - 0 la première période tu les revois plus !", a analysé le chroniqueur de RMC Sport dans l'After Foot avant de regretter l'absence de Mattéo Guendouzi dans le onze de départ d'Igor Tudor. "La compo, il faut quand même en dire un mot. Normalement, il y a un totem à l'OM, c'est Guendouzi ! Il a manqué quelques chose au milieu de terrain, dans la densité et dans le combat."

🗣 "Tu te dis que si c'est une équipe un tout petit peu plus adroite elle t'ouvre en deux direct'



⚪🔵 Pour Daniel Riolo, l'addition aurait pu être nettement plus salée si Francfort avait montré un meilleur visage face à l'OM. pic.twitter.com/oNLUNlRaMk — After Foot RMC (@AfterRMC) September 13, 2022

