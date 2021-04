OM : Frank McCourt sort du silence pour la Super League

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Dans un communiqué, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt, a tenu à réagir ce mardi sur le projet de la Super League, qui secoue le monde du football depuis dimanche soir.

"Nous nous opposons à la Super League"

Orange Vélodrome Credit Photo - Icon Sport

"En tant qu'Américain ayant eu le privilège d'être dirigeant et propriétaire de clubs sur les deux continents, j'ai appris que la culture du sport en Europe est très différente de celle des Etats-Unis et qu'elle doit être respectée. En Europe, le système n'est pas fondé sur la centralisation du pouvoir et la gratification entre les mains de quelques-uns. Bien sûr, nous devons trouver un modèle qui soit durable et cela nécessite des changements. C'est l'effort entrepris par l'UEFA, que nous soutenons. Ce n'est pas le moment de briser ce modèle. C'est le moment de le transformer tout en restant fidèle aux valeurs fondamentales de la culture du football européen. Nous tous, à l'Olympique de Marseille, nous nous opposons fermement aux propositions formulées par quelques clubs pour créer une Super Ligue européenne", peut-on lire sur le communiqué du club olympien.