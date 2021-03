OM : Frank McCourt a scellé un nouvel accord avec les supporters !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Venu à Marseille il y a quelques semaines pour remettre le football au centre de l'OM, Frank McCourt a réussi son coup. En effet, le remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria ainsi que les départs de Thierry Aldebert et Hugues Ouvrard ont convaincu les supporters de cesser leur guerre contre la direction.

Ce vendredi soir, par le biais d'un communiqué, l'OM a ainsi annoncé le lancement d'un nouveau projet collaboratif en associations avec les groupes de supporters (CAOM, CU 84, DODGER’S, FANATICS, MTP, WINNERS, HANDIFAN CLUB). Une annonce visant au rétablissement de la place des supporters au cœur de l'OM.

Les supporters davantage au cœur du projet

« Résultat des discussions entre tous les représentants des groupes de supporters et le Président Pablo Longoria, cette nouvelle gouvernance repose sur trois axes : associer, structurer et coopérer », peut-on lire dans le communiqué du club.

«J'ai été très heureux de rencontrer les leaders des groupes de supporters à Marseille lors de ma visite début mars. Ils ont manifesté leur volonté de travailler ensemble pour construire un plan reconnaissant l'importance des supporters pour le succès de l'OM et dénonçant le recours à la violence. Nous sommes convenus à ce moment-là de nous asseoir à la même table pour parvenir à un nouvel accord. Je me réjouis de ce qui a été accompli depuis ce moment sous la responsabilité de Pablo en lien avec les groupes. Cela a permis de définir un accord posant les bases d'une relation plus étroite entre le club et ses supporters. C'est ainsi que nous construirons, ensemble, un nouveau chapitre pour l'OM, plaçant les supporters au cœur du club », a expliqué le propriétaire américain de l'OM suite à cet accord.