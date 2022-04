OM : Frank McCourt désormais plus ouvert à une vente du club ?

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Si certains supporters ou « pseudo-insiders » entretiennent sur les réseaux sociaux le fantasme d'une vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, la direction du club phocéen a toujours démenti que le club était en vente.

Journaliste pour L'Equipe basé à Marseille, Mathieu Grégoire a fait le point sur la présumée vente du club sur le compte Instagram de France Football. Selon lui, Frank McCourt entre-ouvre bel et bien la porte … Mais il n'y a rien de pressant ni d'immédiat.

« On attendrait le bon acheteur sur les prochaines années, à moyen terme »

« L'avenir de McCourt, c'est une question à plusieurs centaines de millions d'euros. Il faut absolument que Longoria et les dirigeants de l'OM arrivent à réinstaurer un cercle vertueux, en vendant des joueurs, en contrôlant la masse salariale, en faisant attention aux dépenses, tout en ayant des résultats. Car il est fort probable que McCourt commence à se lasser de devoir réinjecter chaque année des dizaines de millions d'euros. Soit il peut se lasser et dire qu'il s'en va, soit l'OM peut retrouver un bon niveau sportif et financier et McCourt est moins dans l'urgence et peut attendre le bon moment pour avoir un bel acheteur qui achète le club au prix fort. On est plutôt là-dedans, on attendrait le bon acheteur sur les prochaines années, à moyen terme », a-t-il expliqué.

McCourt vendeur à moyen terme Selon Mathieu Grégoire (L'Equipe), la vente de l'OM par Frank McCourt est bel et bien de l'ordre du possible... Mais pas à court terme. Exit donc le fantasme marseillais de voir l'Arabie Saoudite prendre rapidement les commandes.

