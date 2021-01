OM : Frank McCourt sur le départ, un président de L1 à la rescousse ?

Les rumeurs à propos d’une vente prochaine de l’OM vont sans doute repartir de plus belle. Alors que Thibaud Vézirian a déjà développé sa théorie concernant la position avancée d’un futur repreneur, on apprend aujourd’hui que Frank McCourt serait bel et bien sur le départ. Cette fois-ci, c’est Romain Molina qui valide sans toutefois la relier avec un quelconque repreneur en discussions actuelles avec l’OM.

« McCourt a appelé un président de L1 pour l’aider »

« Je ne sais rien du rachat de l’OM. La seule chose que je peux vous dire c’est que (Frank) McCourt va se casser, a expliqué le journaliste sur You Tube. Sauf que pas à n’importe quel prix. McCourt a même appelé un président de club de Ligue 1 pour lui demander de l’aider. Je ne vais pas balancer le nom car les gens vont dire que ce n’est pas possible. »