OM – Galatasaray (0-0) : Sampaoli ne tape pas sur l'arbitrage, Guendouzi encore secoué par son meilleur ennemi !

Zapping But! Football Club OM - Lens: le débrief

A l'issue du très animé mais vierge OM – Galatasaray (0-0), Jorge Sampaoli a pris la parole. Si le coach argentin estime que son équipe phocéenne « mériterait d'avoir six points » au lieu de deux dans cette phase de groupe de la Ligue Europa (« On a été nettement supérieur au Lokomotiv Moscou et encore nettement supérieur à Galatasaray, ce soir »), ce dernier ne se cache pas derrière la VAR pour justifier ce partage des points.

« Le penalty refusé à Guendouzi ? L'arbitre était très proche de l'action, ensuite il s'est servi de la VAR pour prendre une décision. Je ne m'occupe pas de ça, moi je m'occupe des joueurs et du terrain », a glissé le bouillant coach de l'OM, qui a vu son président Pablo Longoria descendre sur le terrain pour se plaindre excédé au corps arbitral.

Principal accusé sur le penalty accordé puis finalement retiré par la vidéo assistance, le néerlandais Patrick Van Arnholt n'a pas manqué de piquer Mattéo Guendouzi sur Twitter après la rencontre : « Il fallait que tu ouvres ta bouche après que VAR ait prouvé que vous aviez tort... Likkleman a besoin de se détendre avant que je t'arrache cette perruque de la tête. Bravo à mes Lions pour un point bien mérité sur les routes ».

L'ancien joueur de Manchester United n'a visiblement pas apprécié les mots de l'international français à chaud sur RMC Sport 1 alors que Guendouzi a confirmé que, pour lui, il y avait bien faute...

Running your mouth after VAR proved you wrong... likkleman needs to relax before I snatch that wig off your head ?￰゚マᄑ‍♂️ ?



Well done to my lions ? for a well earned point on the roads ?¬ンᄂ️ pic.twitter.com/YQmmtVGcPa