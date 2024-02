OM : Gasset et les Marseillais explosent de tristes records

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

C'est donc officiel depuis la fin de la matinée : l'OM, qui s'était séparé hier lundi, de son entraîneur italien, Gennaro Gattuso, a décidé de confier les rênes de l'équipe première à Jean-Louis Gasset. On ne sait si ce dernier sera à Marseille pour longtemps ou en simple intérim jusqu'au terme de la saison.

Gasset après Goethals

Seule certitude, le technicien et le club phocéen pulvérisent déjà de vieux records. Ainsi, et au 21ème siècle, l'OM est désormais le club qui a utilisé le plus d'entraîneurs. Avec le départ de Gattuso, il s'agit du 30e changement d’entraîneur. L'OM, toujours, est en passe d'égaler un record qui remonte à la saison 2001-2002 lorsque le club phocéen avait utilisé 5 techniciens en quelques mois seulement.

Quant à Jean-Louis Gasset, il intègre un cercle très fermé d'entraîneurs âgés. Il est le troisième à avoir plus due 70 ans, après Raymond Goethals, à l'OM déjà, et Laszlo Boloni qui, lui, est encore en activité au FC Metz.

Jean-Louis #Gasset va devenir le 3e coach à officier en @Ligue1UberEats en étant âgé de 70 ans et plus après Raymond Goethals et Laszlo Bölöni #OM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 19, 2024

