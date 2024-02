OM : Gasset marque déjà les esprits, Marseille conforte sa réputation

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

On ne sait quel sera l'avenir de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de l'OM. On connaît, en revanche, son présent, qui, sous forme de premier bilan, est clairement une réussite. Deux matches, deux victoires. Et pour déjà s'imposer comme une évidence dans l'histoire du club phocéen, il convient de préciser que c'est la toute première fois qu'un technicien remporte ses deux premiers matches (Donetsk en Ligue Europa, Montpellier en Ligue 1) alors que son équipe a été menée au score à deux reprises.

Imprenable Vélodrome

Mais avec ou sans Gasset, demeure une autre évidence : le Vélodrome est une forteresse presque imprenable. En tous cas cette saison. Car l'OM est cette saison invaincu dans son antre avec 11 victoires et 6 matches nuls. Il faut remonter à la saison 1998-1999 pour connaître une telle série d'invincibilité.

L'@OM_Officiel est invaincu après 17 matchs au Stade Vélodrome en compétition officielle cette saison (11 victoirs, 6 nuls). Une première pour le club phocéen à ce stade depuis l'exercice 1998/99. #OMMHSC — Stats Foot (@Statsdufoot) February 25, 2024

