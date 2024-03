OM : Gasset prépare une première grande révolution à Clermont

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Jean-Louis Gasset est en quête d’équilibre. Depuis son arrivée sur le banc de l’OM, l’ancien coach de l’ASSE s’adapte sans cesse aux événements afin de s'adapter notamment aux absences d’Amir Murillo et Jonathan Clauss. Si le premier est toujours blessé, le second n’est plus suspendu et se destine donc à occuper un rôle classique de piston droit demain à Clermont, où L’Équipe laisse entendre que l’entraîneur de l’OM pourra revenir au schéma préféré des joueurs.

Gasset en pleine réflexion

Le retour de Clauss devrait pousser sur le banc Ismaïla Sarr, qui peut aussi viser une place au côté de Pierre-Emerick Aubameyang en pointe. Excellent contre Montpellier, Iliman Ndiaye ne manque pas d’arguments pour enchaîner mais le profil de Faris Moumbagna, plus physique, incite Gasset à la réflexion.

Podcast Men's Up Life