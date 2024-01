OM : Gattuso a reçu une bonne nouvelle avant le Stade Rennais

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L'OM a débuté son année 2024 par une qualification laborieuse en Coupe de France à Thionville (1-0) et un piètre match nul concédé face au RC Strasbourg. Pas vraiment glorieux, ni rassurant, alors que le club olympien accuse du retard par rapport aux équipes de tête et à ses ambitions européennes. Rennes, Monaco et Lyon se dressent à présent sur la route des hommes de Gattuso, à commencer par un déplacement dimanche chez des Rennais en regain de forme depuis le début de l'année.

Une seule élimination marseillaise face au SRFC

Mais dans cette perspective, les Olympiens peuvent se rassurer avec une stat : en 12 confrontations en Coupe de France contre Rennes dans son histoire, l'OM n'a été sorti de la compétition qu'une seule fois. C'était en 1971. De bon augure?



🏆 En 12 confrontations en @coupedefrance contre Rennes dans son histoire, l'#OM n'a été sorti de la compétition qu'une seule fois (en 1971).#SRFCOM pic.twitter.com/L6eSxhUnzj — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ (@StatsOmp) January 9, 2024

Podcast Men's Up Life